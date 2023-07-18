Убегал от полиции: в Киевской области пьяный водитель в комендантский час протаранил автомобиль копов (видео)

В селе Тальское в Киевской области автомобиль Subaru, в нарушение Правил дорожного движения обогнал авто полиции, которая осуществляла патрулирование в комендантский час. Требование остановиться водитель проигнорировал и продолжал убегать от полицейских. Он заехал во двор частного дома, а когда пытался вырулить, ударил служебный автомобиль.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Оказалось, что водитель был с явными признаками алкогольного опьянения.

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"О 41-летнем водителе легковушки правоохранители составили протокол по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств. Также за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и за превышение установленных ограничений скорости движения - ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 122 КУоАП", — говорится в сообщении.

Кроме того, водитель будет отвечать за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершения мелкого хулиганства.

Также мужчина будет нести ответственность за невыполнение водителями требований полицейского об остановке автомобиля - ч. 1 ст. 122-2 КУоАП.

Руководил под хмельком, убегал от полиции, ударил служебный автомобиль: Полиция Киевщины расследует правонарушения в Бучанском районе В селе Тальское, автомобиль «Subaru», в нарушение Правил дорожного движения обогнал автомобиль наряда ГРПП, который осуществлял патрулирование в комендантский час. Требование остановиться водитель проигнорировал, продолжил убегать от полицейских, заехал на территорию чужого домовладения, пытался вырулить, ударил служебный автомобиль. Оказалось, что водитель был с явными признаками алкогольного опьянения. Относительно 41-летнего водителя легковушки правоохранители составили протокол по факту нарушения правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств. Также при управлении транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и за превышение установленных ограничений скорости движения [ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 122 КУоАП]. Кроме того, водитель будет отвечать за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и совершения мелкого хулиганства. Также мужчина будет нести ответственность за невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства [ч. 1 ст. 122-2 КУоАП]. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство ТСН Неделя СТБ Телеканал ICTV Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости Факты недели КиевВласть — Новости Киева и области Телеканал ICTV Обозреватель УНИАН ТСН Неделя Interfax-Ukraine Опубликовано Полиция Киевской области Понедельник, 17 июля 2023 г.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении 21-летнему водителю автомобиля Audi, который на большой скорости влетел в автозаправочную станцию 9 июля 2023 года. В результате аварии в больнице от полученных травм и ожогов умер 17-летний парень, который был одним из трех пострадавших. Виновнику грозит до восьми лет тюремного заключения.

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