Убегал от полиции без лобового стекла: в Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил машину (фото, видео)

Убегал от полиции без лобового стекла: в Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил машину (фото, видео)

Полицейские остановили беглеца на Северном мосту.

В Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил попутный автомобиль.

ДТП произошло на ул. Сержа Лифаря.

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Об этом сообщает "Магнолия.TV".

Без лобового стекла и с скомканной передней частью ВАЗ уехал с места происшествия.

Полицейские остановили беглеца на Северном мосту.

Как удалось выяснить, водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердил и прибор Драгер.

К счастью, в аварии обошлось без травмированных.

В Киеве на Северном мосту остановили разыскиваемую машину, которая спровоцировала ДТП #НАЖИВО • Авария произошла на улице Сержа Лифаря. Автомобиль ВАЗ протаранил попутный автомобиль. Без лобового стекла и с скомканной передней частью ВАЗ уехал с места происшествия. Полицейские остановили беглеца на Северном мосту. Как удалось выяснить, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердил прибор и Драгер. К счастью, обошлось без травмированных. Опубликовано Телекомпания "Магнолия-ТВ" Четверг, 9 декабря 2021 г.

Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.

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