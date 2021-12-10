Убегал от полиции без лобового стекла: в Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил машину (фото, видео)

Полицейские остановили беглеца на Северном мосту.
В Киеве пьяный водитель на ВАЗ протаранил попутный автомобиль.
ДТП произошло на ул. Сержа Лифаря.
Об этом сообщает "Магнолия.TV".
Без лобового стекла и с скомканной передней частью ВАЗ уехал с места происшествия.
Полицейские остановили беглеца на Северном мосту.
Как удалось выяснить, водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердил и прибор Драгер.
К счастью, в аварии обошлось без травмированных.
В Киеве на Северном мосту остановили разыскиваемую машину, которая спровоцировала ДТП #НАЖИВО • Авария произошла на улице Сержа Лифаря. Автомобиль ВАЗ протаранил попутный автомобиль. Без лобового стекла и с скомканной передней частью ВАЗ уехал с места происшествия. Полицейские остановили беглеца на Северном мосту. Как удалось выяснить, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердил прибор и Драгер. К счастью, обошлось без травмированных.Опубликовано Телекомпания "Магнолия-ТВ" Четверг, 9 декабря 2021 г.
Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.
Читайте также:
- С сегодняшнего дня в Украине одноразовые пластиковые пакеты стали платными: сколько стоят
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Когда Минздрав введет бустерную прививку: Радуцкий назвал дату
- Новая стоимость проезда в столице: для киевлян — 12 грн, для "приезжих" — до 20