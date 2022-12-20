Убегал из дома из-за психологического насилия: у жительницы Киева забрали 10-летнего сына

Женщина кричала на мальчика и унижала его.

В Святошинском районе Киева полицейские со службой по делам детей и семьи изъяли ребенка из семьи.

10-летний мальчик сбежал из дома из-за психологического насилия матери, которая кричала и унижала его.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Напомним, что летом этого года в полицию Киева обратилась женщина с заявлением об исчезновении 9-летнего сына. Почти сутки полицейские, военнослужащие Нацгвардии Украины и спасатели ГСЧС искали без вести пропавшего мальчика, который в то время прятался дома у своего нового знакомого. Тогда, с помощью информации от местных детей, полицейские разыскали юного беглеца, накормили его и подарили игрушки.

Как рассказала начальник сектора ювенальной превенции Святошинского управления полиции Оксана Пономаренко, чтобы установить причины такого поступка мальчика, правоохранители систематически проверяли эту семью по месту жительства.

"В ходе очередного посещения этой семьи мы установили, что мать небрежно относится к воспитанию сына и совершает в отношении него психологическое насилие. Следовательно, мы привлекли женщину к административной ответственности за совершение домашнего насилия и передали информацию службе по делам детей и семьи. На общем координационном совещании мы приняли решение об изъятии малолетнего из семьи", — сообщила Пономаренко.

Мальчика поместили в центр социально-психологической реабилитации детей, а службой по делам детей и семьи решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Напомним, в Киеве горе-родители оставили 5-летнего мальчика дома самого, ребенок не ел почти сутки, был голоден и испуган.

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