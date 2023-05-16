У Зеленского отреагировали на ночную атаку Киева: "Поздравили спецпредставителя Китая"

В Офисе президента прокомментировали ночную атаку российских ракет и дронов на Киев. Советник президента Михаил Подоляк считает, что таким образом Россия поздравила в столице спецпредставителя Китая по Евразии.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

По его словам, эта атака уже восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев. Столица сегодня является главной целью врага, поскольку наиболее защищена средствами ПВО.

"Шесть ракет "Кинжал" — это такой показатель достаточно впечатляющий на сегодняшний день. Киев снова остается в эпицентре событий, потому что столица всегда была приоритетной целью для врага. Вы видите, сколько они запускают по столице, поэтому Киев защищен серьезными средствами ПВО. Потому что и объекты инфраструктуры, и другие возможные объекты государства всегда будут в приоритете у врага... А самое главное, что уничтожено было все, что летело на Киевщину", — отметил он.

Ранее Подоляк рассказал, что успешные действия украинских военных подразделений в Бахмуте являются только прелюдией к контрнаступлению ВСУ.

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