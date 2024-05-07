У Воздушных силах прокомментировали падение ракеты Х-69 в Киеве

Враг в последнее время активизировал применение своих управляемых авиационных ракет типа Х-59 и Х-69. Как следствие – в ходе работы украинского ПВО можем видеть такие результаты, когда боевая часть остается в целостности.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он отмечает, что иногда падение боевой части вызывает серьезные разрушительные последствия.

"Поэтому мы просим людей, чтобы они спускались в укрытие, чтобы не подвергать свои жизни и здоровью опасности, поскольку мы видим — попадание в такие средства воздушного нападения не означает его уничтожения в воздухе. к сожалению, можем видеть такие последствия в виде боевых частей, которые находятся на поверхности", — подчеркнул спикер.

Кроме того, можно предположить, что такой случай не единственный.

" Конечно, эти ракеты в большинстве своем имеют комплектацию более новую, детали 2023, даже 2024 годов. Сейчас изучаем и анализируем эти ракеты — какие именно они, каково их качество", — резюмировал Евлаш.

Напомним, накануне в Голосеевском районе Киева местный житель заметил на территории лесного массива подозрительный предмет, похожий на часть торчавшей из земли ракеты.

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