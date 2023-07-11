У российского дизайнера-путиниста Артемия Лебедева конфисковали две квартиры в центре Киева

У российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего войну в Украине, Высший антикоррупционный суд конфисковал две квартиры в центре Киева.

Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

По ее словам, две квартиры расположены в самом центре Киева – жилье на 138 м² на ул. Ярославов Вал и квартира на ул. Саксаганского площадью 193 м². Одна квартира записана на самого пропагандиста, а вторая на своего друга-программиста за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину. Стоимость квартир не уточняется.

Отмечается, что российский пропагандист имеет право подать апелляционную жалобу, в случае ее неподачи конфискацию примут после окончательного решения апелляционной палаты ВАКС.

Ранее российский дизайнер, блоггер и пропагандист Артемий Лебедев приехал в оккупированный Энергодар и взобрался на крышу 6-го энергоблока Запорожской атомной электростанции.

В ответ украинский телеведущий Андрей Бедняков пригрозил предоставлять копняков российскому дизайнеру и страстному поклоннику путинского режима Артемию Лебедеву.

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