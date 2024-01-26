У одного из руководителей полиции Киева обнаружили 3,9 млн грн необоснованных активов

Сбережения и общие официальные доходы полицейского, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

Нацагентство по предотвращению коррупции провело мониторинг образа жизни начальника Управления по борьбе с наркопреступностью ГУ Нацполиции в Киеве и обнаружило признаки приобретения необоснованных активов почти на 3,9 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Работники агентства выяснили, что в 2022 году жена этого чиновника столичной полиции получила право пользоваться и распоряжаться автомобилем Dodge Durango стоимостью 697 тыс. грн и продала его свекрови. Однако женщина фактически продолжала пользоваться этим авто.

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По данным НАПК, в 2023 году жена служащего на основании доверенности от свекрови приобрела земельный участок на 0,12 га в Киевской области за более чем 3 млн грн.

Агентство установило, что сбережения и общие официальные доходы начальника Управления по борьбе с наркопреступностью, его матери и жены значительно ниже стоимости приобретенных активов.

Отмечается, что в 2018 году мама работника полиции также стала владелицей двух квартир в Киеве, хотя проживает в другом месте.

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НАПК направило материалы относительно служащего полиции в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. САП должна решить вопрос обращения в суд с иском о признании активов общей стоимостью 3 млн 878 тыс. 590 грн необоснованными и взыскания их в доход государства.

К слову, в Киеве оперативники внутренней безопасности Нацполиции разоблачили чиновника городского совета и его сообщника на взятке. Они требовали от бизнесмена 20% части средств за возможность получать льготное финансирование на восстановление бизнеса.

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