"У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти": Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве

"У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти": Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве

В последние две недели в Киеве увеличивается смертность от вируса.

В Киеве ухудшается ситуация с распространением коронавируса. За минувшие сутки в городе выявили еще 1740 больных коронавирусом. 73 человека умерли.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время срочного онлайн-брифинга.

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и дальше ухудшается. За минувшие сутки в Киеве выявили 1740 больных COVID-19. За последние две недели у нас увеличивается смертность от вируса. А за минувшие сутки — страшная цифра. 73 летальных случая. И это — не только старики", – сообщил Виталий Кличко.

Среди умерших: 35 мужчин в возрасте от 26 до 85 лет. И 38 женщин – от 34-х до 95-ти лет.

Увеличилось и количество заболевших детей. 109 за сутки. В частности: 57 мальчиков от 11 дней до 17 лет. И 52 девочки в возрасте от двух месяцев до 17 лет.

Увеличивается также количество госпитализированных в больницы столицы и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

За прошедшие сутки в больницы столицы попали 513 пациентов с коронавирусом, подозрением на COVID и пневмониями.

В целом же заполненность коек в медучреждениях Киева сегодня – 73%. А в отдельных больницах – 99-100%. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. Койки с кислородом заполнены более чем на 70%.

На сегодняшний день в городе к приему больных коронавирусом подготовлено более 6 тысяч коек. Из них около 90% в коммунальных медучреждениях обеспечены кислородом. Также в столице есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Давайте говорить серьезно: мы сегодня – на войне, где невидимый вирус стремительно распространяется, поражает и убивает все больше граждан... Вы думаете, сможете безболезненно и быстро переболеть? Возможно… Но подумайте о своих детях, о своих родителях, братьях и сестрах. Киев находится в красной зоне. И ситуация ухудшается. Мне ежедневно звонят десятки людей. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие — похоронить... У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематорий. У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц. Кто-то не верит в это и говорит всякие глупости?! Так пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных", — подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр призвал киевлян соблюдать правила безопасности – носить маски, использовать антисептики, соблюдать дистанцию. А также призвал вакцинировать тех граждан, кто этого еще не сделал.

"Вакцинируйтесь! Не посещайте публичные места без необходимости. Не пользуйтесь общественным транспортом, если в этом нет острой необходимости! Не игнорируйте опасность. Это может слишком дорого стоить… И вы подвергаете опасности не только себя. Вы пренебрегаете здоровьем своих близких! Мы не закрыли заведения, торговые центры, транспорт для вакцинированных и людей с тестами. Но ситуация ухудшается. Давайте не доводить ее до полного локдауна", — сказал мэр столицы.

Он отметил, что система здравоохранения столицы работает уже на грани возможностей.

"Ежедневно умирают десятки людей. Ежедневно – более тысячи-полторы новых больных. Так долго продолжаться не может… И, к сожалению, многие вирусные нигилисты понимают это, только попав в реанимацию. И потом обвиняют всех, но не себя. Замечу, что на сегодня, хоть Киев и является лидером по вакцинации в Украине, но мы должны мобилизоваться и показать, что можем дать ответ и защититься от вируса. Вакцина есть. Пункты, где можно получить прививку, работают. Идите и вакцинируйтесь! Если мы даже этого сделать не можем, то как будем побеждать и будем успешными во всем остальном? А мы должны победить! Берегите себя!" – подчеркнул Кличко.

Напомним, врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, как лечить коронавирус дома и кто попадает в больницу.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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