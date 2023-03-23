"У нас нет места, куда все вывезти": УПЦ МП отказалась покинуть Лавру

Несмотря на прекращение договора аренды, монахи не покинут территории Киево-Печерской лавры.

Об этом заявил представитель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Павел (Лебедь).

"Нам дали две недели – до 29 марта – чтобы мы выселились из обители. Мы не сможем этого сделать по какой-либо причине. Потому что за 35 лет братия сделала все, чтобы упорядочить жизнь обители и паломников. У нас просто нет места, куда это все (кухни, прачечная) вывезти, а мы не намерены что-либо оставлять", – сказал митрополит Павел в видеообращении, обнародованном на YouTube-канале лавры.

Он также обратился к верующим и заявил об "их обязанности защищать святыню".

"Многие обвиняют, что мы сдаем обитель без боя. Приходите, посмотрите, это ваша обязанность – защищать свою святыню вместе с нами", – добавил митрополит Павел.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Министерство культуры и информационной политики выявило во время проверки ряд нарушений договора аренды, заключенного между УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская лавра", основанием для его расторжения.

В декабре прошлого года СБУ опубликовала список из 10 человек, попавших в "церковный список" санкций СНБО. Среди них, в частности, клирик УПЦ (МП), экс-депутат Вадим Новинский и наместник Киево-Печерской лавры Павел (Петр Лебедь).

Лавра без Московского патриархата

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