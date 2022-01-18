"У нас на русском": известная IT-компания в Киеве попала в скандал из-за языка (фото)

"У нас на русском": известная IT-компания в Киеве попала в скандал из-за языка (фото)

Внутри компании можно общаться исключительно на русском.

Известная белорусская IT-компания Andersen People в Киеве отказала мужчине в следующем этапе собеседования из-за того, что он разговаривает на украинском языке.

Фото переписки с менеджером по подбору персонала он опубликовал у себя в Facebook.

"Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю на украинском языке. Речь о компании Andersen", — написал он.

Также читайте Работа в Киеве: кому платят более 90 тысяч гривен в месяц

Представительница компании сначала сказала мужчине, что их заинтересовал его опыт и предложила перейти к следующему собеседованию. Однако она уточнила, общается ли он по-русски, на что получила отрицательный ответ.

"Я поняла вас, к сожалению, общение у нас внутри команды на русском, спасибо, что уделили время", — написала менеджер компании Andersen People.

Facebook/Bohdan Melnyk

"И это киевский офис. Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях", — написал мужчина.

Отметим, что украинские IT-компании все чаще присматриваются к кандидатам в возрасте 50+, потому что они ответственные, усидчивые, доводят дела до конца. Некоторые даже готовы бесплатно учить "с нуля".

"Возрастной ценз" | Как попасть в IT-сферу кандидатам старше 50

Читайте также: