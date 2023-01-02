Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
У метро в Киеве произошел коллапс: на станциях собрались огромные очереди (фото)

У метро в Киеве произошел коллапс: на станциях собрались огромные очереди (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2043
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
У метро в Киеве произошел коллапс: на станциях собрались огромные очереди (фото)

Фото: ТСН.ua

На многих станциях собрались очереди.

Утром 2 января в киевском метро произошел коллапс. На многих станциях сейчас работают всего два турникета на вход, поэтому собираются огромные очереди.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Причина сбоя в системе пока неизвестна. В Сети киевляне призывают планировать свой маршрут заранее из-за большого скопления людей в метро.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, в ночь на 2 января россияне атаковали Киев дронами-камикадзе. Враг выпустил по столице 40 беспилотников. В результате была повреждена энергетическая инфраструктура города и жилые дома.

"Мадонна из киевского метро": как сейчас живет украинка из известной на весь мир фотографии

"Мадонна из киевского метро": как сейчас живет украинка из известной на весь мир фотографии

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2043
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация