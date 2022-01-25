У мэра Киева Виталия Кличко забрали часть полномочий: что известно

Теперь кандидатуры на глав РГА в столице будет предлагать не городской голова, а премьер-министр.

У мэра Киева Виталия Кличко забрали часть полномочий.

Теперь кандидатуры на глав РГА в столице будет предлагать не городской голова, а премьер-министр. Назначает на эти должности президент Украины по представлению главы правительства.

Об этом свидетельствует постановление №43 от 24 января, принятое на внеочередном заседании правительства.

"Председатель областной, Киевской и Севастопольской городской, районной в Киеве и Севастополе госадминистрации назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины согласно предложениям премьер-министра Украины", — говорится в постановлении.

Отметим, что ранее в Киеве и Севастополе главу районной госадминистрации назначал на должность и увольнял с должности президент. Представление кандидатур осуществлял Кабинет Министров, а предложения вносили главы Киевской и Севастопольской городских госадминистраций соответственно.

Напомним, первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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