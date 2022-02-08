"У меня в кармане граната": в Киеве задержана женщина за фейковое сообщение о взрыве на Майдане Незалежности

Мотивы своего поступка жительница Киевской области, 1959 года рождения, объяснить не смогла.
В Киеве задержана женщина за фейковое сообщение о взрыве на Майдане Незалежности.
Женщина утверждала, что у нее в кармане есть граната.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, оперативный дежурный направил на Майдан Незалежности наряды, которые патрулируют в центральной части города.
Как рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк, уже через несколько минут по указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и патрульные, которые обнаружили женщину.
"Мы установили, что правонарушительница сообщила прохожим гражданам о том, что имеет при себе гранату и планирует ее взорвать. Проведя поверхностный осмотр, никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ у женщины не обнаружено. В дальнейшем жительница Киевской области, 1959 года рождения, задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мотивы своего поступка она объяснить не смогла", — говорит Падюк.
Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение.
Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести лет.
Напомним, в Киеве мужчина прострелил ногу строителю, делавшему ремонт у соседей. Мужчине показалось, что рабочие, проводившие ремонтные работы, якобы затопили его жилье.
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