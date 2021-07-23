"У меня только две двери": водитель не пустил в маршрутку женщину с 5 детьми

По словам очевидицы, в маршрутке было много свободного места.

В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми, один из которых был в коляске.

Событие произошло 21 июля на маршруте №590.

Об этом в Facebook рассказала очевидица Валерия С, которая стала свидетелем инцидента.

"Сегодня женщину с малышом и прогулочной коляской водитель маршрутки со свободным площадкой для колясок сзади не пустил в салон. Интересно, есть еще инстанции, которые могут такие вещи пресекать?", — написала женщина.

По словам очевидицы, водитель заявил, что у него две двери, а не три.

Представитель компании-перевозчика "Универсал-транс" в комментарии сайту 44.ua рассказал, что за рулем транспортного средства был водитель с 40-летним стажем. Свой поступок 60-летний мужчина объяснил тем, что побоялся за жизнь маленького ребенка. По его словам, с женщиной было еще четверо малолетних детей от семи до 12 лет.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки выгнал из салона пенсионера с внуками со словами "не надо столько рожать". Позже стало известно, что водителя уволен с работы.

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