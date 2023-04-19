"У меня муж депутат, а ты п*д*рас": водитель набросилась на полицейских из-за штрафа (видео)

В Киеве агрессивная водитель авто, которую остановили из-за нарушения правил дорожного движения, набросилась с бранью на полицейских и обвинила их в том, что они не на войне. В автомобиле также находились двое пассажиров, среди которых – ребенок.

Соответствующее видео было распространено в Сети.

На кадрах видно, как после остановки авто женщина возмущалась и нецензурными словами обзывала представителей Национальной полиции. Женщине выписали штраф из-за разговора по телефону во время движения.

"У меня муж депутат, а ты п*д*рас, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете х*йн*й, пошел ты на*уй", — кричала разъяренная водитель.

Нарушительница также начала заявлять, что "донатит на ВСУ" и "отправляла авто на фронт".

Напомним, в Одессе будут судить полицейскую, которая насмерть сбила женщину (видео).

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