У лошадей Пржевальского пополнение: в Чернобыльской зоне родились жеребята (фото)

Жеребята отличаются от взрослых лошадей размером и светлым цветом.

В Чернобыльской зоне у лошадей Пржевальского родились жеребята. На окраине города Чернобыль заметили табун из 12 лошадей, из которых 4 — это жеребята.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Ученые объяснили, что жеребята у лошадей Пржевальского рождаются в середине апреля или в начале мая. А уже через месяц их можно увидеть в табуне.

"После беременности продолжительностью 12 месяцев кобыла рождает одного жеребенка, который сразу встает на ноги. В мае малышей увидеть трудно: животные держатся в укромных местах. Через месяц молодые лошади уже способны выдерживать ритм движения табуна", — сообщили в Чернобыльском радиационно-екологичном биосферном заповеднике .

Также ученые добавили, что на окраине Чернобыля есть табун из 12 лошадей, 4 из которых — это жеребята.

"Четверо лошадей — жеребята этого года рождения. Они отличаются размером и светлым цветом. Увеличение на 50 процентов — неплохой результат для этого табуна", — говорится в сообщении.

Напомним, на территории заброшенного села неподалеку Чернобыля проживает стадо одичавших коров.

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