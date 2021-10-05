У Кличко заявили о сомнениях в достоверности вакцинации педколлектива школы на Отрадном

У Кличко заявили о сомнениях в достоверности вакцинации педколлектива школы на Отрадном

В школе №13 им. И. Хитриченко, что на Отрадном, не смогли предъявить подтверждение вакцинации.

В Киевской городской госадминистрации заявили о сомнениях в достоверности вакцинации педколлектива школы на Отрадном.

В школе №13 им. И. Хитриченко, что на Отрадном, не смогли предъявить подтверждение вакцинации.

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Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, говорится на сайте КГГА.

"Директора столичных школ должны усилить контроль за соблюдением уровня вакцинации в своих коллективах... Сейчас Киев — лидер по вакцинации работников образования. Однако группа контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий обнаружила, что в одной из столичных школ заявленный уровень вакцинации работников учебного заведения не отвечал реальному", — рассказал Мондриевский.

По его словам, речь идет о средней общеобразовательной школе № 13 им. И. Хитриченко, в которой по тем или иным причинам работники учреждения не смогли предъявить подтверждение вакцинации.

"В случае, если до 5 октября ситуацию не исправят, а директор школы не предъявит подтверждение вакцинации у 80% работников школы, мы вынуждены будем перевести учеников на дистанционную работу. За партами останутся только ученики 1-4 классов в соответствии с решением центральной власти", — подчеркнул Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА добавил, что сейчас главная задача директоров всех столичных школ и детских садов — обезопасить свои коллективы от заболевания Covid-19. В случае же невыполнения этих требований, учебные заведения будут вынуждены работать с определенными ограничениями. А за представление недостоверной информации директора будут нести личную ответственность.

Напомним, в Киеве в больницах находятся в основном не вакцинированные от коронавируса пациенты.

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