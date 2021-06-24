У Кличко введут новые социальные услуги для участников АТО

Решение поддержали 67 депутатов.

Киевский городской совет по инициативе КГГА поддержал проект изменений в городскую целев программу "Забота. Навстречу киевлянам", касающихся расширения спектра социальных услуг в Киеве.

Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.

Заметим, что решение поддержали 67 депутатов.

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"Я благодарю депутатов за поддержку предложенного Департаментом социальной политики проекта изменений в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам". Эти изменения дают возможность городу расширить спектр социальных услуг и охватить большее количество лиц, которые в них нуждаются", — отметил Руслан Светлый.

"В частности, мы введем в Киеве новые социальные услуги: паллиативного уходу для паллиативных больных и социально-психологической реабилитации для киевлян-участников АТО. Также будет продлен срок действия удостоверений, дающих право льготного проезда в городском пассажирском транспорте столицы", — продолжил чиновник.

Речь идет об обеспечении социальной защиты отдельных категорий населения, в частности, киевлян-участников АТО, нуждающихся во введении услуги социально-психологической реабилитации для лиц с зависимостью от наркотических и психотропных веществ, а также об обеспечении социальной услуги паллиативного ухода для пожилых людей, инвалидов, больных из числа лиц трудоспособного возраста, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Кроме того, это решение дает возможность продлить право льготного проезда учащимся в общеобразовательных школах и другим льготным категориям киевлян на основании соответствующего удостоверения до 31 декабря 2021 года (в связи с продлением срока введения в действие автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности).

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