У киевлян дома 4 часа будет свет, 8 – пока не будет: в "ДТЕК Мережі" описали ситуацию с электричеством

Однако уже примерно 28 ноября могут вернуться плановые графики отключения электроэнергии, действовавшие до последнего обстрела.

Сейчас в Киеве мощностей электроэнергии хватает лишь на 30% потребности жителей, поэтому в домах города поочередно включают свет на 3-4 часа.

Об этом генеральный директор "ДТЕК Мережі" Александр Фоменко рассказал в эфире ТСН в рамках национального телемарафона.

Фоменко рассказал, что 24 ноября удалось в полном объеме возобновить электроснабжение в объекты жизнеобеспечения Киева и частично – в дома горожан.

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"К сожалению, пока доведенные лимиты не позволяют нам выполнять графики почасовых ограничений. Нам хватает мощности только на 30% от потребности жителей города. Поэтому сейчас мы поочередно включаем дома на 3-4 часа, затем меняем другую группу домов. Другими словами, у киевлян в доме 4 часа будет свет, 8 – пока не будет", – пояснил гендиректор "ДТЕК Мережі" .

Что касается Киевской области, то там ситуация более критическая из-за большого количества повреждений распределительных сетей из-за непогоды.

"Планируем сегодня восстановить сети и перейти на алгоритм действий, схожий с Киевом", – сказал Фоменко.

"Хочу отметить, что генерация будет продолжать наращивать мощности, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться и постепенно мы выйдем на плановые графики отключения, которые действовали до последнего обстрела. Ориентировочно — где-то в понедельник", — сообщил он.

Напомним, на утро 25 ноября 50% жилищного фонда Киева находились в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", на вечер 25 ноября в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии от потребности потребления. Речь идет о 30%. Однако ремонтные бригады работают круглые сутки и продолжается подключение электроэнергии бытовым потребителям.

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