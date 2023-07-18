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У Киева осудили мужчину: несколько лет насиловал трех дочерей сожительницы

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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У Киева осудили мужчину: несколько лет насиловал трех дочерей сожительницы

К 15 годам тюрьмы приговорен мужчина, который насиловал трех несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. / Фото: Офис генерального прокурора

Злоумышленник получил 15 лет тюрьмы.

Деснянский районный суд города Киева осудил мужчину, который насиловал трех несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. Он получил 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"За поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Деснянской окружной прокуратуры города Киева мужчина осужден за систематическое совершение сексуального насилия в отношении трех несовершеннолетних девушек, в том числе в отношении малолетней", — говорится в сообщении.

Установлено, что осужденный проживал с матерью трех несовершеннолетних девушек, которым 12, 13 и 14 лет. Мужчина с 2018-го по 2021-й систематически насиловал дочерей своей сожительницы.

Отмечается, что злоумышленник удовлетворял половое пристрастие неестественным способом, применяя при этом физическое насилие. К моменту совершения преступлений одна из девочек была малолетней, отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, в Киеве мать и ее сожитель получили по 15 лет тюрьмы. Они заставляли своих детей сниматься в порно. В течение года они насиловали и развращали своих детей — 13-летнего мальчика и 12-летнюю девочку.

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Дата публикации
Просмотры
1045
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