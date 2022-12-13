У депутата Госдумы РФ, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины, обнаружили 11 квартир в Киеве

Столичные правоохранители сообщили о подозрении депутату российской Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины. Кроме того, в ходе досудебного расследования стало известно, что подозреваемый является владельцем 11 квартир в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, перед полномасштабным вторжением, мужчина в качестве депутата нынешнего созыва Госдумы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины.

"В то же время мужчина является уроженцем г. Мариуполь Донецкой области. Установлено, что фигурант в этом году награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом так называемого председателя так называемой "ДНР" Пушилина", — говорится в сообщении.

Депутат уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти.

Кроме того, в ходе досудебного расследования было проведено восемь санкционированных Голосеевским судом г. Киева обысков. В ходе указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, СБУ объявила подозрение заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову, голосовавшему за аннексию украинских территорий. Также он владеет энергетическими компаниями, которые обстреливают Россия.

Читайте также: