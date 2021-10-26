У Броварах с 9 этажа выпала девушка и разбилась

Правоохранители устанавливают все причины трагедии.

У Броварах на Киевщине в ночь на 24 октября из окна балкона 9-го этажа выпала девушка. К сожалению, она погибла.

Как рассказали в Броварском районном управлении полиции, 24 октября около 02:27 в полицию поступило сообщение о том, что из окна балкона 9 этажа одной из многоэтажек в городе Бровары выпала девушка.

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"На место происшествия прибыли работники группы реагирования патрульной полиции, ювенальные полицейские, следственно-оперативная группа и руководство полиции Броварщины", — сообщили в полиции. Медики боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство с отметкой "Самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все причины трагедии.

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