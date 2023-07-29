Тюрьма и конфискация имущества: житель Киева получил приговор за распространение пророссийской пропаганды и символики

В суде обвиняемый свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.
Суд объявил приговор жителю Киева, который распространял пророссийскую пропаганду и публично использовал коммунистическую символику.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Как отмечается, мужчина, используя собственную страницу в социальной сети, систематически распространял публикации, содержащие признаки пропаганды коммунистического тоталитарного режима и изображения коммунистической символики.
Так, в октябре – декабре 2022 года он размещал публикации с изображением герба СССР, портретами руководителей коммунистического режима, открытками с поздравлениями с советскими праздниками, сопровождая такие публикации личными комментариями.
В суде обвиняемый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся.
Приговором Подольского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, в Киевской области задержали пилота авиакомпании, который радовался ракетным ударам и ждал оккупации столицы.
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