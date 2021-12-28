Тысячи таблеток экстази, Xanax и марок LSD: в Киеве задержали огромную партию наркотиков (фото)

Злоумышленники продавали наркотики в Telegram.

В Киеве задержали наркодилеров с огромной партией наркотиков на сумму около 2 миллионов гривен. У них изъяли 6 килограммов разных видов наркотиков, 5 тысяч таблеток экстази и Xanax, а также 1120 марок LSD разных видов.

Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Известно, что двое задержанных долго занимались сбытом наркотиков в Киеве в мессенджере Telegram. Запрещенные вещества изъяли в ходе обысков дома у злоумышленников и в автомобилях, их направили на экспертизу.

Наркодилерам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса. Им грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что бельгийская полиция провела рейд почтовыми отделениями и обнаружила наркотики на десятки миллионов евро – они были в детских игрушках и консервах.

Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура

Наркотики в социальных сетях: возможно ли поймать веб-дилера

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