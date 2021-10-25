Тысячи кошек и собак под угрозой оказаться на улице: в Киеве может закрыться приют для животных

Тысячи кошек и собак под угрозой оказаться на улице: в Киеве может закрыться приют для животных

Приют потерял финансирование, из-за чего продержаться "на плаву" он сможет еще около месяца.

В Киеве из-за проблем с финансированием может закрыться один из старейших приютов для животных SOS. Что будет с животными — они вернутся на улицу или их усыпят — неизвестно.

Об этом пишет издание Big Kyiv.

Так, за время работы в приюте крышу над головой нашли четвероногие, которых спасали в столице, а также в зоне боевых действий на Донбассе. На убежище неоднократно нападали догхантеры: животных они травили, стреляли в них и даже пытались сжечь. Тем не менее сейчас в нем живут более 1000 собак и 250 котов.

Однако швейцарская организация, которая спонсировала убежище, прекращает благотворительные пожертвования и переключается на страны Африки. Денег в приюте осталось на месяц.

"Если деньги закончатся, персонал уйдет, а животные окажутся на улице, или еще хуже — их просто уничтожат. Ведь город не допустит, чтобы тысяча собак бегала по улицам. Здания убежища старые, нуждаются в ремонте. Недавно обрушилось здание, где живут коты", — пишет издание.

"Наш приют строился и удерживался все годы средствами иностранных благотворителей. Киев в последнее время выделяет нам 90 тысяч гривен в год. Этих денег хватит максимум на полтора месяца на пищу животным. Мы покупаем и варим им мясные обрезки с макаронами или крупами, это дешево. Вот только что закупили еды собакам на 15 тысяч гривен, котам — на 6 тысяч гривен. Этого хватит на 10 дней", — говорит защитница животных Тамара Тарнавская.

Помочь приюту можно любым удобным для вас способом: закупив все необходимое для котиков и собачек или перечислив средства.

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