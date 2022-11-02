Тысячи домов в Киевской области остаются без света: когда восстановят

Тысячи людей в Киевской области остались без света из-за российских атак.

По состоянию на утро 2 ноября 16 тысяч домов в Киевской области остаются без света. Электроснабжение обещают возобновить в течение дня.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Наши энергетики работают третьи сутки в режиме нон-стоп. В течение дня возобновим электричество для всех абонентов", — написал он.

Кроме того, около шести утра в Киевской области начались плановые стабилизационные отключения света. Жителей региона призывают быть готовыми к отсутствию электричества.

Напомним, 2 ноября введены в действие графики почасовых отключений в Киеве и 7 областях. Ограничение электроснабжения введено в центральных и северных регионах страны.

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