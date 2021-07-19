Тянули 10 человек: в Киеве спасли парашютиста, которого оторвало от катера и унесло ветром

Тянули 10 человек: в Киеве спасли парашютиста, которого оторвало от катера и унесло ветром

Мужчину благополучно опустили, а катер перевернули.

В Киеве спасли парашютиста, которого оторвало от катера и унесло ветром.

Одна из очевидцев инцидента отметила, что собственными глазами видела, что мужчина не пострадал.

Об этом сообщает Telegram-сообщество "Киев сейчас".

По словам женщины, 10 мужчин максимально натягивали трос, подкладывая его под кусты и деревья. Именно так парашютиста и спасли.

В то же время люди, которые были в катере, плыли к берегу с помощью ветра, держась за трос. "Зрелище, конечно, ужасное. Слава Богу, его опустили, лодку позже перевернули, и все хорошо", — написала очевидица.

Кроме этого, очевидцы смогли снять на камеру перевернутый катер. Соответствующее видео появилось в сети.

Напомним, в субботу, 17 июля, на столичной Оболони во время парасейлингом перевернулся катер, к которому был прикреплен человек на парашюте. Судьба человека оставалась неизвестной. Сообщалось, что его унесло ветром.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку