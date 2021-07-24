Тянул в автомобиль и предлагал интим: в Киеве полностью обнаженный мужчина посреди улицы напал на женщину

Пострадавшей помогли очевидцы.
В Киеве на улице Богатырской в ночь на 24 июля обнаженный мужчина напал на женщину и пытался затащить ее в автомобиль.
Об этом потерпевшая сообщила в телеграмм-канале "Киев оперативный".
По словам женщины, ночью она вышла в магазин. Возле магазина к ней подъехал красный автомобиль Dodge. Водитель транспортного средства был полностью обнаженным, при этом он цеплялся к женщине, предлагая ей интим.
Дальше — нападающий пытался затянуть потерпевшую в автомобиль, однако женщина начала кричать и ей на помощь прибежали люди. Нападающий же просто скрылся с места происшествия.
Как отмечает потерпевшая, она в течение двух часов пыталась дозвониться в полицию, однако там никто не отвечал.
"Мужчина за рулем неадекватен. Возможно он был в состоянии опьянения или с психическими расстройствами", — отметила пострадавшая.
Напомним, во Львове мужчина вызвал полицию из-за отказа жены заниматься сексом.