"Ты жив?": в метро Киева мужчина упал под поезд и чудом уцелел (видео)

В Киеве в вечернее пиковое время временно остановили движение поездов на "красной" ветке метро из-за падения пассажира под поезд на станции метро "Арсенальная". К счастью, обошлось без трагедии.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua и Телеграмм-канал "Киев.INFO".

Там появилось видео, как упавшему на колею мужчине машинист кричат: "Ты жив?! Вылезай…".

Молодой человек выныривает из-под вагона в районе раздвижной двери и самостоятельно забирается в вагон.

Машинист поезда просит людей подержать его до приезда полиции.

После того, как мужчину достали, движение поездов на линии возобновили.

Как сообщили сайту ТСН.ua в КП "Киевский метрополитен", остановка движения по "красной" ветке метро была на 12 минут.

В полиции сайта ТСН.ua сообщили, что по предварительной информации мужчина прыгнул под поезд сам.

"Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Мужчину вытащили из-под вагона. Он жив и визуальных повреждений не получил. Но его должны еще осмотреть медики. На место выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия. Предварительно, известно, что 32-летний мужчина сам прыгнул на пути. Сейчас уточняем эту информацию", — рассказали нам в полиции Киевского метрополитена.

Напомним, на днях в столице страны-агрессорки РФ, в метрополитене на станции "Печатники" столкнулись два поезда. В результате аварии пострадали пять пассажиров и машинист.

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