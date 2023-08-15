"Ты дура, мы все братья и сестры": на Майдане разразился очередной языковой скандал

В Киеве, на Майдане Незалежности, произошел возмутительный инцидент с участием живой статуи. Она заявила о том, что украинцы и россияне братские народы.

Об этом на своей странице в Facebook написала Милена Черная.

Что известно об инциденте

По словам Черной, аниматор спросила по-русски у женщины среднего возраста и девушки-подростка, не хотят ли они с ней сфотографироваться. Женщина разрыдалась и пошла дальше, девочка держала ее под руку. Перед этим женщина подписывала флажок с именем погибшего и воткнула его в землю.

"На вопрос, могут ли дамы перейти на государственный язык, когда уже стоят рядом с местом памяти в карнавальном костюме, мне ответили: "Ты дура. Я люблю всех и мы со всеми – братья и сестры!", – говорится в сообщении.

Тогда у уличной "предпринимательницы" спросили, на каких основаниях она собирает здесь деньги и как платит налоги. В этот момент активизировалась нецензурная лексика.

Свидетельница инцидента уже позвонила всем, кому стоило. Она призвала украинцев запомнить этого человека, который оскорбляет подвиги украинских героев и считает, что нам следует помириться с россиянами.

Ранее в Боярке Киевской области мужчина шел по улице и громко слушал русскую музыку. Более того, он намекнул, что Украина сама виновата в том, что Россия напала на нее.

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