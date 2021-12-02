"Твари несчастные, козлы дол**нные, я вам сейчас мозги выбью": в Киеве учитель обзывал и угрожал пятиклассникам

"Твари несчастные, козлы дол**нные, я вам сейчас мозги выбью": в Киеве учитель обзывал и угрожал пятиклассникам

Мужчина вел себя неадекватно.

В одной из школ Киева учитель обзывал и угрожал пятиклассникам. Его агрессивное поведение сняли другие ученики.

Об этом сообщает Telegram-канал Всевидящее око.

Так, на видео можно увидеть, что дети выстроились в школьном коридоре под кабинетом. В то же время учитель обзывает детей "подонками, негодяями и несчастными тварями" и угрожает "выбить им мозги".

"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**нные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите? Классного руководителя сюда", – кричал педагог.

Осторожно!!! Видео содержит нецензурную лексику!!!

Напомним:

В обуховском лицее №4 учительница начальных классов тогда еще первоклассника ударила головой о парту, а другого ученика била по рукам. Дело долго не выходило за пределы школы: администрация просила никуда не обращаться, а школьная психолог вообще учила детей не рассказывать о конфликте родителям.

Читайте также: