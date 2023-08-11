ТСН ко мне едет, что делать: обнародован разговор коммерсанта, поставлявшего некачественную форму ВСУ

Коррупционер ужасно испугался визита ТСН и начал срочно совещаться с доверенными лицами о дальнейших действиях.
В Киеве разоблачен директор общества, который поставлял некачественную форменную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн.
Киевская городская прокуратура обнародовала разговор директора ООО с доверенными лицами о ненадлежащем качестве поставленной одежды в воинскую часть. Как выяснилось, коррупционеры боятся ТСН как огня. Из разговора следует, что коммерсант ужасно испугался визита ТСН. На это мы можем ответить только одно: не прячьтесь, мы все равно вас найдем.
Кстати, директору частной фирмы, поставлявшей некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн, уже сообщили о подозрении.
Напомним, в 2022 году между воинской частью и обществом (швейной фабрикой) были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих. Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн гривен.
Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату на сумму более 5 млн гривен, а позже - оставшиеся оговоренные договорами средства. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества.
По выводам экспертов, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению. Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн гривен.
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