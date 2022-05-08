Трюдо приехал в уничтоженный оккупантами Ирпень и был шокирован последствиями "русского мира" (фото)

В воскресенье, 8 мая, в разрушенный российской армией Ирпеня прибыл канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Западный политик был шокирован разрушениями, нанесенными российскими войсками во время оккупации.
Об этом написал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
"Только имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который учинили с нашим городом российские кафиры. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и дотла. разрушенными не военные объекты, а дома ирпинчан, еще недавно радовавшиеся жизни и имевшие свои планы на будущее", — написал мэр.
Маркушин поблагодарил канадского премьера за визит и помощь, которую сегодня оказывает Украине его государство.
"Искренне благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и по восстановлению украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпени. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", — отметил глава города.
Напомним, перед встречей лидеров стран группы G7, которая состоится в воскресенье, 8 мая, американский президент Джо Байден и канадский премьер Джастин Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины.
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