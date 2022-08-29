Труп нашли в лесополосе: в Киеве мужчина убил свою соседку (фото, видео)

Мужчина и женщина распивали вместе алкоголь недалеко от места жительства. Во время общения фигурант набросился на пострадавшую и задушил.
В Киеве мужчина задушил свою соседку. Тело убитой женщины случайно обнаружила местная жительница в лесополосе по улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Труп обнаружила прохожая 26 августа и позвонила по телефону в полицию.
"На спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Академика Заболотного в лесополосе она обнаружила ужасную находку — тело женщины без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, судебно-медицинский эксперт и патрульные", — рассказывают в полиции.
В тот же день правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего соседа умершей.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения). Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации преступления. Во время досудебного расследования злоумышленник будет находиться под стражей, ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.
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