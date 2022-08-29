Труп нашли в лесополосе: в Киеве мужчина убил свою соседку (фото, видео)

Мужчина и женщина распивали вместе алкоголь недалеко от места жительства. Во время общения фигурант набросился на пострадавшую и задушил.

В Киеве мужчина задушил свою соседку. Тело убитой женщины случайно обнаружила местная жительница в лесополосе по улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Труп обнаружила прохожая 26 августа и позвонила по телефону в полицию.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Академика Заболотного в лесополосе она обнаружила ужасную находку — тело женщины без признаков жизни. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, судебно-медицинский эксперт и патрульные", — рассказывают в полиции.

В тот же день правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали 53-летнего соседа умершей.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

"В ходе досудебного расследования мы установили, что местный житель вместе с потерпевшей проживали в одной многоэтажке. За несколько часов до происшествия они распивали алкоголь, а затем вместе вышли из подъезда и направились в сторону лесополосы, где впоследствии заявительница обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти. В дальнейшем во время обыска в квартире фигуранта мы обнаружили вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершению уголовного правонарушения. Киевлянин задержан", — сообщили в полиции.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате асфиксии (удушения). Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации преступления. Во время досудебного расследования злоумышленник будет находиться под стражей, ему грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

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