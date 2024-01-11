"Троссы рвутся – бани отплывают": на Днепре произошло очередное ЧП с дрейфованием

В полиции говорят, что проверили плавсредство – никто из людей не пострадал.

В социальных сетях киевляне обсуждают необычное событие – дрейфование по Днепру плавучего комплекса "Дарницкие бани". Плавсредство с банями долгое время было пришвартовано к набережной у Дарницкого моста.

В Сети пишут, что якобы тросы, которыми плавсредство было пришвартовано к берегу оборвались и "бани" начали дрейфовать по Днепру.

В Киеве по Днепру поплыли "Дарницкие бани"

На одном из видео женщина рассказывает, что в последний момент смогла перебраться на берег из плавсредства.

"Троссы рвутся – бани отплывают", – говорит женщина на видео, добавляя, что успела спрыгнуть на берег.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что событие произошло еще в среду.

"Сегодня наши сотрудники проверили информацию – бани на месте. Из-за изменения уровня воды в Днепре, возникли проблемы с тросом, которым плавсредство было прикреплено к берегу. Владельцы уверяют, что все уже исправили, никто из посетителей не пострадал. Далеко от берега плавсредство не отплывало"., потому что держался еще на одном тросе. Плавучий комплекс вернули на место", – рассказали нам в полиции Киева.

Ранее в Киеве посреди реки Днепр заметили странное плавсредство. В районе Пешеходного моста катер буксировал плавучий домик в сторону киевского Речного вокзала.

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