Тропическое чудо: в Дарницком районе Киева возле высоток прижился банан

Как на Позняках появилось экзотическое растение – неизвестно, но росток возле него свидетельствует о том, что банан отлично прижился.

В Дарницком районе Киева среди многоэтажек растет и прекрасно себя чувствует тропическое растение – банан.

Об этом сообщает Дарницкая районная государственная администрация в Telegram.

"Дарницкие тропики. В нашем районе на Позняках во дворе многоэтажки растет настоящий банан. Так что, Позняки — это не только бетонные джунгли! Это отличный пример симбиоза мегаполиса и природы", — говорится в сообщении Дарницкой РГА.

Как на Позняках появилось экзотическое растение – неизвестно, но росток возле него свидетельствует о том, что банан отлично прижился.

Напомним, благотворительная организация ПитБульХелп готовится к запуску на Киевщине постоянного приюта для заброшенных амстафов, питбулей и бультерьеров. Участок уже найден, но не хватает средств. Поэтому ПитБульХелп объявляет сбор.

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