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Трое суток сидел на высоченной сосне: на Киевщине спасатели освободили кота — трогательные фото

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Трое суток сидел на высоченной сосне: на Киевщине спасатели освободили кота — трогательные фото

Фото: Бучанское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Зоозащитники вместе с местными жителями вызвали спасателей.

В Ирпене под Киевом спасатели освобождали кота, который трое суток сидел на сосне и не мог самостоятельно слезть. Животное спустили с высоты более 11 метров.

Трогательные фото опубликовали на странице Бучанского районного управления ГСЧС.

Обращение к спасателям поступило от волонтеров зоозащитной организации. Они вместе с местными жителями три дня пытались снять кота самостоятельно и вызвали ГСЧС.

Фото: Бучанское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области / ©
Фото: Бучанское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области
Фото: Бучанское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области / ©
Фото: Бучанское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Напомним, под Киевом произошло ДТП с участием лося на трассе Киев-Обухов. Легковушка Audi столкнулась с животным, которое неожиданно выбежало на проезжую часть.

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Дата публикации
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