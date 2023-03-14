Трое суток сидел на высоченной сосне: на Киевщине спасатели освободили кота — трогательные фото

В Ирпене под Киевом спасатели освобождали кота, который трое суток сидел на сосне и не мог самостоятельно слезть. Животное спустили с высоты более 11 метров.

Трогательные фото опубликовали на странице Бучанского районного управления ГСЧС.

Обращение к спасателям поступило от волонтеров зоозащитной организации. Они вместе с местными жителями три дня пытались снять кота самостоятельно и вызвали ГСЧС.

Фото: Бучанское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Фото: Бучанское районное управление ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Напомним, под Киевом произошло ДТП с участием лося на трассе Киев-Обухов. Легковушка Audi столкнулась с животным, которое неожиданно выбежало на проезжую часть.

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