Трое депутатов Киевсовета уклонились от военной службы и теперь предстанут перед судом

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского городского совета, которые почти год уклонялись от военной службы.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Как установило расследование, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых – депутаты Киевсовета, еще один – помощник столичного депутата, в течение почти года уклонялись от службы.

Так, при содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации и командира воинской части ТРО подозреваемые вопреки установленному порядку добились оформления командировки в Киевскую ГВА.

В то же время киевские депутаты и помощник получали денежное довольствие из воинской части, в которой, как считалось, проходят службу.

Подозреваемым депутатам и помощнику инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц;

руководителю структурного подразделения КГВА – пособничество в уклонении военнослужащих от несения обязанностей военной службы;

командиру воинской части ТРО – превышение полномочий.

К слову, Верховная Рада планирует запретить публиковать в Реестре судебные решения по мобилизации, уклонению от воинского долга и военного учета, а также по коллаборантам и государственным изменникам. Все эти решения могут стать закрытыми для общественности.

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