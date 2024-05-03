Трое депутатов Киевсовета уклонились от военной службы и теперь предстанут перед судом

Подозреваемые вопреки установленному порядку добились оформления командировки в Киевскую ГВА.
Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт в отношении трех депутатов Киевского городского совета, которые почти год уклонялись от военной службы.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Как установило расследование, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых – депутаты Киевсовета, еще один – помощник столичного депутата, в течение почти года уклонялись от службы.
Так, при содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации и командира воинской части ТРО подозреваемые вопреки установленному порядку добились оформления командировки в Киевскую ГВА.
В то же время киевские депутаты и помощник получали денежное довольствие из воинской части, в которой, как считалось, проходят службу.
- Подозреваемым депутатам и помощнику инкриминировано уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц;
- руководителю структурного подразделения КГВА – пособничество в уклонении военнослужащих от несения обязанностей военной службы;
- командиру воинской части ТРО – превышение полномочий.
К слову, Верховная Рада планирует запретить публиковать в Реестре судебные решения по мобилизации, уклонению от воинского долга и военного учета, а также по коллаборантам и государственным изменникам. Все эти решения могут стать закрытыми для общественности.
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