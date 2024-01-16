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Трое депутатов Киевсовета предстанут перед судом за уклонение от военной службы

Трое депутатов Киевсовета предстанут перед судом за уклонение от военной службы

ГБР завершило расследование дела об уклонении от военной службы депутатами Киевсовета / Фото: Государственное бюро расследований

По данным следствия, депутатам помогли руководитель аппарата Киевской ГВА и командир воинской части.

ГБР завершило расследование по уклонению от военной службы тремя депутатами Киевского городского совета и направило в суд обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР 16 января.

Как выяснили следователи, солдаты одной из воинских частей в течение года не являлись на военную службу, но получали денежное довольствие. Трое из этих солдат имеют статус депутатов Киевсовета, еще один – помощник столичного депутата.

По информации ГБР, руководитель аппарата Киевской ГВА способствовал в оформлении липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА.

К этому был задействован и командир одной из воинских частей терробороны. Там мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

Трое депутатов Киевсовета и помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Руководитель аппарата Киевской ГВА обвиняется в содействии уклонению от службы. Командир воинской части обвиняется в превышении должностных полномочий.

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ГБР завершило расследование дела об уклонении от военной службы депутатами Киевсовета / © Государственное бюро расследований
ГБР завершило расследование дела об уклонении от военной службы депутатами Киевсовета / Фото: Государственное бюро расследований
ГБР завершило расследование дела об уклонении от военной службы депутатами Киевсовета / © Государственное бюро расследований
ГБР завершило расследование дела об уклонении от военной службы депутатами Киевсовета / Фото: Государственное бюро расследований

К слову, ранее прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении нардепа Александра Дубинского по факту служебного подлога. По данным следствия, депутат внес ложные данные в официальные документы, на основании которых выехал за границу.

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