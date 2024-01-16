Трое депутатов Киевсовета предстанут перед судом за уклонение от военной службы

По данным следствия, депутатам помогли руководитель аппарата Киевской ГВА и командир воинской части.
ГБР завершило расследование по уклонению от военной службы тремя депутатами Киевского городского совета и направило в суд обвинительный акт.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР 16 января.
Как выяснили следователи, солдаты одной из воинских частей в течение года не являлись на военную службу, но получали денежное довольствие. Трое из этих солдат имеют статус депутатов Киевсовета, еще один – помощник столичного депутата.
По информации ГБР, руководитель аппарата Киевской ГВА способствовал в оформлении липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА.
К этому был задействован и командир одной из воинских частей терробороны. Там мужчины должны были проходить службу по мобилизации.
Трое депутатов Киевсовета и помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Руководитель аппарата Киевской ГВА обвиняется в содействии уклонению от службы. Командир воинской части обвиняется в превышении должностных полномочий.
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К слову, ранее прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении нардепа Александра Дубинского по факту служебного подлога. По данным следствия, депутат внес ложные данные в официальные документы, на основании которых выехал за границу.
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