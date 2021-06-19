Трижды депортировали, а он возвращался: в Киеве четвертый раз задержали криминального авторитета "Деда"

"Дед" отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской.

В Киеве задержали криминального авторитета по прозвищу "Дед" — 56-летнего гражданина Армении. В июле прошлого года его выдворили из Украины с запретом въезда на 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Дед" — неоднократно судимый мужчина, отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской — там имел статус так называемого "смотрящего".

В феврале 2019 года суд решил выдворить злоумышленника за пределы Украины, однако уже через два месяца "Дед" вернулся, после чего его снова задержали. Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет. Изменив имя, "Дед" вернулся в Украину самолетом в октябре 2019 года. Через несколько месяцев его снова уличили копы. В Третий раз "авторитета" выдворили в июле 2020-го. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года.

На этот раз "Дед" решил незаконно вернуться в Украину через пункт пропуска Волынской таможни, где и был пойман. Правоохранители уверяют, что депортируют мужчину в четвертый раз.

Национальная полиция Украины

Напомним, 14 мая СНБО ввела санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел решения в действие.

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