Три киевских вуза попали в мировой рейтинг университетов

Первое место во внутреннем рейтинге занял Киевский университет им. Т. Шевченко, в то же время в мировом рейтинге он занимает 1239 место.
Три высших учебных заведения Киева попали в мировой рейтинг университетов. Первое место во внутреннем рейтинге занял Киевский университет им. Т. Шевченко.
Национальный исследовательский совет Испании опубликовал обновленную редакцию международного рейтинга университетов мира Webometrics.
Эксперты оценили более 31 тысячи заведений высшего образования, среди которых 313 из Украины.
Первое место во внутреннем рейтинге занял Киевский университет им. Т. Шевченко. В мировом рейтинге он занимает 1239 место.
На втором месте оказался Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Четвертое место занял Национальный авиационный университет.
Первые три места в общем рейтинге заняли Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.
Рейтинг составляют на основе работы преподавателей, результатов их научных исследований, отраженных в Google Scholar Citations, международного признания учебного заведения и его связей с обществом.
Напомним, с начала 2022 года украинским студентам повысили именные и академические стипендии в более чем 1,5 раза. А вот студентам, получающим профессиональное образование, стипендии поднимут в 2,5 раза.
В то же время, теперь стипендии будут получать только 40% студентов, а не 45%, как было до этого.
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