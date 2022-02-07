Три киевских вуза попали в мировой рейтинг университетов

Первое место во внутреннем рейтинге занял Киевский университет им. Т. Шевченко, в то же время в мировом рейтинге он занимает 1239 место.

Три высших учебных заведения Киева попали в мировой рейтинг университетов. Первое место во внутреннем рейтинге занял Киевский университет им. Т. Шевченко.

Национальный исследовательский совет Испании опубликовал обновленную редакцию международного рейтинга университетов мира Webometrics.

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Эксперты оценили более 31 тысячи заведений высшего образования, среди которых 313 из Украины.

Первое место во внутреннем рейтинге занял Киевский университет им. Т. Шевченко. В мировом рейтинге он занимает 1239 место.

На втором месте оказался Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Четвертое место занял Национальный авиационный университет.

Скриншот: webometrics.info

Первые три места в общем рейтинге заняли Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

Рейтинг составляют на основе работы преподавателей, результатов их научных исследований, отраженных в Google Scholar Citations, международного признания учебного заведения и его связей с обществом.

Напомним, с начала 2022 года украинским студентам повысили именные и академические стипендии в более чем 1,5 раза. А вот студентам, получающим профессиональное образование, стипендии поднимут в 2,5 раза.

В то же время, теперь стипендии будут получать только 40% студентов, а не 45%, как было до этого.

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