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Три киевских университета стали лучшими учебными заведениями Украины – МОН

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Три киевских университета стали лучшими учебными заведениями Украины – МОН

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко / Фото: УНИАН

Сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов, 20 из них ежегодно имеют лучших абитуриентов, лучшие показатели.

В Министерстве образования и науки назвали лучшие вузы Украины. Рейтинг возглавляют университеты Киева.

Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью "Украинскому радио".

По словам Винницкого, сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов, 20 из них ежегодно имеют лучших абитуриентов, лучшие показатели.

Лучшие учебные заведения, которые являются самыми популярными среди абитуриентов

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Украинский католический университет

Среди частных вузов Винницкий назвал Киевскую школу экономики, Университет Даниила Галицкого в Ивано-Франковске, Альфреда Нобеля в Днепре.

В целом чиновник отмечает, что в Украине в каждом городе есть хотя бы один хороший университет.

Сейчас МОН работает над уменьшением количества высших учебных заведений на фоне улучшения их качества: вузы нужно укрупнять, то есть лучшим нужно становиться еще лучше, а тем, которые не дотягивают, – выходить из игры.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовый сообщил, что заочную форму обучения отменять пока не будут.

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Дата публикации
Просмотры
1040
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