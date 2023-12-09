Три киевских университета стали лучшими учебными заведениями Украины – МОН

Сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов, 20 из них ежегодно имеют лучших абитуриентов, лучшие показатели.
В Министерстве образования и науки назвали лучшие вузы Украины. Рейтинг возглавляют университеты Киева.
Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью "Украинскому радио".
По словам Винницкого, сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов, 20 из них ежегодно имеют лучших абитуриентов, лучшие показатели.
Лучшие учебные заведения, которые являются самыми популярными среди абитуриентов
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Украинский католический университет
Среди частных вузов Винницкий назвал Киевскую школу экономики, Университет Даниила Галицкого в Ивано-Франковске, Альфреда Нобеля в Днепре.
В целом чиновник отмечает, что в Украине в каждом городе есть хотя бы один хороший университет.
Сейчас МОН работает над уменьшением количества высших учебных заведений на фоне улучшения их качества: вузы нужно укрупнять, то есть лучшим нужно становиться еще лучше, а тем, которые не дотягивают, – выходить из игры.
Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовый сообщил, что заочную форму обучения отменять пока не будут.
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