Три киевских университета стали лучшими учебными заведениями Украины – МОН

Сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов, 20 из них ежегодно имеют лучших абитуриентов, лучшие показатели.

В Министерстве образования и науки назвали лучшие вузы Украины. Рейтинг возглавляют университеты Киева.

Об этом заявил заместитель Министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью "Украинскому радио".

По словам Винницкого, сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов, 20 из них ежегодно имеют лучших абитуриентов, лучшие показатели.

Лучшие учебные заведения, которые являются самыми популярными среди абитуриентов

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Национальный университет "Львовская политехника"

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Украинский католический университет

Среди частных вузов Винницкий назвал Киевскую школу экономики, Университет Даниила Галицкого в Ивано-Франковске, Альфреда Нобеля в Днепре.

В целом чиновник отмечает, что в Украине в каждом городе есть хотя бы один хороший университет.

Сейчас МОН работает над уменьшением количества высших учебных заведений на фоне улучшения их качества: вузы нужно укрупнять, то есть лучшим нужно становиться еще лучше, а тем, которые не дотягивают, – выходить из игры.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лисовый сообщил, что заочную форму обучения отменять пока не будут.

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