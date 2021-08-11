Три дня назад сбежал из клетки: в метро Киева пытаются поймать кота

Три дня назад сбежал из клетки: в метро Киева пытаются поймать кота

Котик выскочил из перевозочной клетки на станции метро "Контрактовая площадь".

В киевском метро ищут кота, который сбежал из перевозочной клетки.

Побег произошел три дня назад на станции метро "Контрактовая площадь".

Об этом сообщила заместитель начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

"Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", — говорится в сообщении.

Наталья Макогон в комментарии "Сегодня" рассказала, что животному удалось сбежать поскольку клетка, возможно, была плохо закрыта.

Котенок всего боится, он пугливый и все время прячется.

Два дня кота не могли найти на станции метро, но потом он пришел. К сожалению, поймать его так и не удалось. Он бегает в пределах станции. Владелица кота очень переживает и надеется, что его поймают.

Питомца также пытаются поймать члены команды спасения животных. В техническом помещении станции установили специальную ловушку.

"Надеемся, что животное захочет поесть и попадется, но пока котенок не приходил", — рассказала Наталья Макогон.

Напомним, волонтер из Киева, которая отдала котов в "хорошие" руки, стремится забрать подопечного. В марте этого года девушка пристроила двух котов, которых она нашла на улице еще котятами — "братьев" забрала пара из Харькова. Недавно волонтер узнала, что одного из котов уже нет в живых.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку