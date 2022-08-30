Тревожные кнопки, системы видеонаблюдения и рамки безопасности: как полиция Киевщины готовится к учебному году

В Киевской области 88 учебных заведений будут работать очно, 98 — онлайн и 399 учебных заведений будут учиться по смешанной форме.

Полиция Киевщины готовится к новому учебному году: уже исследовали 1127 учебных заведений.

Для обеспечения безопасности детей, в 69 территориальных общинах Киевской области создании Комиссии, в которые вошли представители органов власти, Киевской областной военной администрации, полицейских, исследующих условия обучения детей.

Об этом на брифинге сообщил начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небытов.

"Полицейские Киевщины уже исследовали 1127 учебных заведений. Система видеонаблюдения установлена в 129 заведениях, рамки безопасности только в двух, и тревожные кнопки в 463 заведениях. Как мы видим, еще есть над чем работать", — сказал начальник ГУ ЧП в Киевской области.

Андрей Небытов подчеркнул, что по информации департамента образования области, 88 учебных заведений будут работать очно, 98 — онлайн и 399 заведений будут учиться по смешанной форме.

Начальник ГУ ЧП в Киевской области добавил, что с 1 по 9 сентября специалисты полиции проведут обучение в школах и расскажут о минной и личной безопасности школьников.

Напомним, стало известно, сколько первоклассников будут учиться в Киеве и каков будет формат образования.

Онлайн или офлайн: как будет проходить обучение в школах во время войны

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