Тревогу в Киевской области вызвали малоразмерные беспилотники — Игнат

При появлении в небе разведывательных российских дронов работает истребительная авиация и ПВО.

Российская армия использует малоразмерные БПЛА, чтобы залетать в глубь страны и собирать разведывательную информацию. Именно их появление стало причиной воздушной тревоги в Киевской области.

Об этом в субботу, 17 июня, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

“Области, где работает наша истребительная авиация и ПВО, будут красными, даже когда летают обычные российские беспилотники. Потому что за ними нужно отрабатывать реальными средствами, и обломки могут падать", — отметил он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что противник с помощью таких беспилотников изучает местоположение украинской противовоздушной обороны.

"Перед ударами [оккупанты] будут использоваться все имеющиеся средства, чтобы выяснить, что у нас есть и где стоит", — пояснил Юрий Игнат.

Кроме Киевщины, по его словам, враг активизирует беспилотную авиацию в Херсонской и Николаевской областях и повсюду на линии разграничения, чтобы следить за нашими войсками и их передвижениями во время контрнаступательных действий.

Напомним, в субботу, 17 июня, на севере Украины сирены воздушной тревоги прозвучали в Черниговской и Киевской областях.

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