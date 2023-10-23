Тревога продолжалась более 2 часов: оккупанты возобновили атаки по Киевщине

Российские оккупанты возобновили атаки. Минувшей ночью в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали БПЛА.

Об этом сообщили в КМВА.

"Воздушная тревога продолжалась более 2 часов. По враждебным целям работали силы противовоздушной обороны. На территории области попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Информация о пострадавших и падении обломков не поступала. Оперативные группы продолжают работать над обнаружением возможных повреждений", – говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 22 октября, в столице Украины и в Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за зафиксированных вражеских беспилотников.

Недавно глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Сергей Попко подчеркнул, что Россия только временно оставила Киев в покое. Столица была, есть и будет одной из приоритетных целей агрессора. Поэтому следует быть готовыми к любым сценариям. В частности, вероятны новые удары по энергетическому сектору города.

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