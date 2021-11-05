Третья годовщина смерти Кати Гандзюк: в Киеве на акцию памяти на Почтовой площади собралось несколько сотен человек

Третья годовщина смерти Кати Гандзюк: в Киеве на акцию памяти на Почтовой площади собралось несколько сотен человек

Активисты убеждены, что за убийство Екатерины Гандзюк на скамье подсудимых должно сидеть больше людей.

Третья годовщина смерти Кати Гандзюк. В Киеве на акцию памяти на Почтовой площади, вблизи мурала, посвященного Гандзюк, собрались несколько сотен человек.

Об этом говорится в сюжете " ТСН. Утро" за 5 ноября.

Люди принесли лампадки, цветы и фотографии. Потом почтили память херсонской активистки минутой молчания и зажгли файеры.

Напали на Екатерину Гандзюк в июле 2018 года. У дома ее облили кислотой. Три месяца она была в больницах с ожогами, а 4 ноября умерла. С тех пор реальные сроки получили пять исполнителей и еще один человек, который помогал скрыть преступление.

На скамье обвиняемых и в СИЗО находятся экс-руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер – его называют заказчиком. И вероятно, один из организаторов — помощник депутата облсовета Алексей Левин. Активисты убеждены, что за убийство Екатерины Гандзюк на скамье подсудимых должно сидеть больше людей.

Новости Украины: прошло три года от смерти Кати Гандзюк – в Киеве прошла акция памяти

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