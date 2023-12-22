Третий удар за 6 дней: все, что известно о ночной атаке "Шахедами" по Киеву

Все, что известно о последней воздушной атаке врага по Киеву и его последствиях, собрал ТСН.ua
В ночь на 22 декабря российские оккупанты третий раз за шесть дней нанесли воздушный удар дронами по Киеву.
ТСН.ua собрал все, что известно о последней воздушной атаке врага и его последствиях.
Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 23.05 21 декабря. В половине 12 ночи власти предупредили, что будет громко, потому что в столице работает ПВО. Тем временем по Сети начала распространяться информация о попадании в жилой дом.
Попадание в дом в Соломенском районе
Ближе к полуночи мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Сергей Попко подтвердили: в Соломенском районе есть попадания в жилой дом.
В результате попадания частично были разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. возникло возгорание на верхних этажах, которое было оперативно ликвидировано. В трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.
По последней информации от мэра и КМВА, есть двое пострадавших. Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.
"Выжившие, квартиры нет": ведущий телемарафона остался без жилья
Как оказалось, в результате атаки "Шахедов" без жилья остался ведущий телемарафона Андрей Ковальский, проживавший в этом доме.
Информацию об этом подтвердила его супруга Татьяна Хитрик в соцсетях: "Выжили и это главное… квартиры теперь нет". Однако неизвестно, опубликованное ли в Сети поврежденное жилье принадлежит семье ведущего.
"Друзья, всех спасибо за поддержку. Все цели – и то хорошо", – отметил в соцсетях Ковальский.
По информации журналистки "Сніданку з 1+1" Анны Мартыщук, ночная российская атака оставила несколько семей без жилья. Глава правления дома рассказал ей, что известно по меньшей мере о 3-4 уничтоженных квартирах.
Другие попадания в Киеве
В Дарницком районе столицы в результате падения обломков дрона возник пожар в незаконченном двухэтажном частном доме. В момент удара там никого не было. Потому обошлось без пострадавших.
В Голосеевском районе также зафиксировано падение обломка – к счастью, без разрушений и пострадавших.
Напомним, что всего за ночь оккупанты выпустили по Украине 28 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БпЛА уничтожены.
Кроме Киева и области, взрывы прогремели в Хмельницкой и Одесской областях.