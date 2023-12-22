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Третий удар за 6 дней: все, что известно о ночной атаке "Шахедами" по Киеву

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Третий удар за 6 дней: все, что известно о ночной атаке "Шахедами" по Киеву

Путин снова начал обстреливать Киев/коллаж ТСН.ua

Все, что известно о последней воздушной атаке врага по Киеву и его последствиях, собрал ТСН.ua

В ночь на 22 декабря российские оккупанты третий раз за шесть дней нанесли воздушный удар дронами по Киеву.

ТСН.ua собрал все, что известно о последней воздушной атаке врага и его последствиях.

Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 23.05 21 декабря. В половине 12 ночи власти предупредили, что будет громко, потому что в столице работает ПВО. Тем временем по Сети начала распространяться информация о попадании в жилой дом.

Попадание в дом в Соломенском районе

Ближе к полуночи мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Сергей Попко подтвердили: в Соломенском районе есть попадания в жилой дом.

Последствия атаки дронов на Киев. Фото из открытых источников. / ©
Последствия атаки дронов на Киев. Фото из открытых источников.

В результате попадания частично были разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. возникло возгорание на верхних этажах, которое было оперативно ликвидировано. В трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.

По последней информации от мэра и КМВА, есть двое пострадавших. Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

Последствия атаки БпЛА на Киев / © t.me/dsns_telegram
Последствия атаки БпЛА на Киев / Фото: t.me/dsns_telegram

"Выжившие, квартиры нет": ведущий телемарафона остался без жилья

Как оказалось, в результате атаки "Шахедов" без жилья остался ведущий телемарафона Андрей Ковальский, проживавший в этом доме.

Андрей Ковальский / © ICTV
Андрей Ковальский / Фото: ICTV

Информацию об этом подтвердила его супруга Татьяна Хитрик в соцсетях: "Выжили и это главное… квартиры теперь нет". Однако неизвестно, опубликованное ли в Сети поврежденное жилье принадлежит семье ведущего.

Последствия попадания в жилой дом в Киеве / © t.me/VA_Kyiv
Последствия попадания в жилой дом в Киеве / Фото: t.me/VA_Kyiv
Последствия попадания в жилой дом в Киеве / © t.me/VA_Kyiv
Последствия попадания в жилой дом в Киеве / Фото: t.me/VA_Kyiv

"Друзья, всех спасибо за поддержку. Все цели – и то хорошо", – отметил в соцсетях Ковальский.

Последствия атаки БпЛА на Киев / © t.me/dsns_telegram
Последствия атаки БпЛА на Киев / Фото: t.me/dsns_telegram

По информации журналистки "Сніданку з 1+1" Анны Мартыщук, ночная российская атака оставила несколько семей без жилья. Глава правления дома рассказал ей, что известно по меньшей мере о 3-4 уничтоженных квартирах.

Другие попадания в Киеве

В Дарницком районе столицы в результате падения обломков дрона возник пожар в незаконченном двухэтажном частном доме. В момент удара там никого не было. Потому обошлось без пострадавших.

© Facebook / Киевская городская администрация
Фото: Facebook / Киевская городская администрация
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Последствия падения БПЛА по дому в Дарницком районе / ©
Последствия падения БПЛА по дому в Дарницком районе

В Голосеевском районе также зафиксировано падение обломка – к счастью, без разрушений и пострадавших.

Напомним, что всего за ночь оккупанты выпустили по Украине 28 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны 24 ударных БпЛА уничтожены.

Кроме Киева и области, взрывы прогремели в Хмельницкой и Одесской областях.

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Дата публикации
Просмотры
1704
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