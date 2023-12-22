Третий удар за 6 дней: все, что известно о ночной атаке "Шахедами" по Киеву

Все, что известно о последней воздушной атаке врага по Киеву и его последствиях, собрал ТСН.ua

В ночь на 22 декабря российские оккупанты третий раз за шесть дней нанесли воздушный удар дронами по Киеву.

ТСН.ua собрал все, что известно о последней воздушной атаке врага и его последствиях.

Воздушная тревога в Киеве прозвучала в 23.05 21 декабря. В половине 12 ночи власти предупредили, что будет громко, потому что в столице работает ПВО. Тем временем по Сети начала распространяться информация о попадании в жилой дом.

Попадание в дом в Соломенском районе

Ближе к полуночи мэр Киева Виталий Кличко и начальник КМВА Сергей Попко подтвердили: в Соломенском районе есть попадания в жилой дом.

Последствия атаки дронов на Киев. Фото из открытых источников.

В результате попадания частично были разрушены несущие стены между 24, 25 и 26 этажами. возникло возгорание на верхних этажах, которое было оперативно ликвидировано. В трех квартирах частичное разрушение стен и еще в трех – выбиты окна.

По последней информации от мэра и КМВА, есть двое пострадавших. Одного пострадавшего жильца многоэтажки медики госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

Последствия атаки БпЛА на Киев / Фото: t.me/dsns_telegram

"Выжившие, квартиры нет": ведущий телемарафона остался без жилья

Как оказалось, в результате атаки "Шахедов" без жилья остался ведущий телемарафона Андрей Ковальский, проживавший в этом доме.

Андрей Ковальский / Фото: ICTV

Информацию об этом подтвердила его супруга Татьяна Хитрик в соцсетях: "Выжили и это главное… квартиры теперь нет". Однако неизвестно, опубликованное ли в Сети поврежденное жилье принадлежит семье ведущего.

Последствия попадания в жилой дом в Киеве / Фото: t.me/VA_Kyiv

Последствия попадания в жилой дом в Киеве / Фото: t.me/VA_Kyiv