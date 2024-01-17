"Трещит по швам": в Киеве "устала" очередная станция метро — детали и видео

В "Метрополитене" отметили, что станция и переходы работают в обычном режиме.
В Киеве в переходе станции метро "Святошин", открывшейся после капитального ремонта в 2019 году, зафиксировали новые повреждения.
"Станция метро "Святошин" трещит по швам", – отмечают в паблике Киев.INFO, опубликовав соответствующее видео.
"Вероятное разрушение несущих конструкций реконструированного подземного перехода ст. м. "Святошин". Трещина идет от бетонной стены к балочному перекрытию. Визуально похоже на то, что переход просел. Прямо сейчас там на месте трещины осматривают несколько человек", — пишут в паблике "Пассажиры Киева".
Тем временем в "Киевском метрополитене" заверили, что в подземном переходе возле ст. м. "Святошин" специалисты уже провели плановое обследование конструкций, а именно деформационного шва.
"Для выполнения работ, в частности, в месте прохождения деформационного шва, была проведена частичная его расшивка. Обследование проводилось для дальнейшего усиления гидроизоляции. После проведения всех необходимых работ облицовка конструкций будет восстановлена", – говорится в сообщении.
В "Метрополитене" отметили, что станция и переходы работают в обычном режиме, безопасность пассажирских перевозок обеспечена.
Напомним, 8 декабря 2023 года в Киеве закрыли несколько станций метро синей ветви в связи с срочным ремонтом на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".
Глава Офиса трансформации заявил, что часть синей ветви столичного метро могут восстановить через несколько лет – ориентировочно от 2 до 5 лет.
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