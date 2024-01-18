Трещины и подтопление на "синей" ветке метро Киева: глава подземки рассказал интересные детали

В прошлом году многие трещины возникли одновременно и внезапно.

Первые трещины на "синей" Оболонско-Теремковской ветке метро в Киеве появились через три месяца работы этого участка – еще в 2011-м.

Об этом руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский заявил в интервью LB.ua.

По его словам, часть тоннеля – от станции "Лыбидская" – была построена в твердых грунтах, а часть – немеханизированным способом, ручной проходкой в пойме реки Лыбидь. Брагинский отмечает, что это фактически тоннель на плавуне. Именно на соединении двух туннелей произошли трещины.

"Согласно государственным строительным нормам, материалы, которые используют при строительстве тоннелей метро, должны служить не менее 250 лет. А здесь уже через три месяца получили трещины с утечкой песка. То есть это связано либо с неправильным проектированием, либо с некачественным строительством", — сказал он.

В настоящее время ученые работают над установлением причин возникновения такой ситуации. Ведь многие трещины появились одновременно, их не удалось самостоятельно остановить службам метро.

"После того, как раскроют котлован и мы сможем добраться до тоннеля с поверхности, увидим, есть ли там гидроизоляция, есть ли химзакрепление грунтов и т.д.", — говорит руководитель КП.

Брагинский рассказал, что трещины на этом участке метрополитена находили в 2019-м и июне 2023-го. Их ликвидировали, а после этого тоннель "вел себя нормально". Впрочем, в декабре 2023-го появилось одновременно много трещин.

Выяснением причин неисправностей занимается следствие. Впрочем, выводов пока нет — причина ли в некачественно сделавших метростроевцах или в проектировщиках или какая-то другая связана с деятельностью предприятия.

По его словам, строительство над станцией метро якобы не могло повлиять на трещины внутри тоннеля, потому что первые трещины начали обнаруживать еще в 2011-м.

"Конкретно этот участок под Демеевским рынком. Там нет строительства. То есть я не считаю, что само строительство могло повлиять. Но мы дождемся, когда профильные специалисты сделают свое заключение на анализе гидроизыскательских работ", — сказал глава КП.

Впрочем, после закрытия участка метрополитена под торговыми лотками провалилась земля. Брагинский считает, что это – следствие аварии в тоннеле, а не причина.

Как сообщалось, в Киеве на полгода ограничат движение поездов метро между станциями "Демеевская" и "Теремки". Среди причин закрытия, в частности – подтопление тоннеля.

Прокуратура приступила к расследованию в связи с подтоплением тоннелей метрополитена на Оболонско-Теремковской. Кроме того, полиция провела обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и структурных подразделениях КГГА.

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